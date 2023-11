Bairro Chavão, em Cabo Frio, recebe serviços de iluminação e patrolamento

Os moradores do Parque Veneza, na localidade conhecida como Chavão, em Tamoios, já percebem o avanço no bairro com demandas antigas sendo atendidas. Desde semana passada, as equipes de iluminação pública e patrolamento da Comsercaf no distrito estão espalhadas pelas ruas executando os trabalhos.

O morador José Fernando da Silva estava próximo ao caminhão de iluminação pública observando a troca de lâmpadas. “As equipes estão trocando muitas lâmpadas, vendo os defeitos dos postes. Já passamos aqui quase 14 horas sem energia na rua. Que os moradores sintam orgulho do bairro que nós moramos com os serviços chegando!”, comemorou o morador.

Até esta terça-feira (7), foram trocadas 18 lâmpadas e quatro braços de luz instalados. O patrolamento é outro serviço que chegou ao bairro para melhoria das ruas. Para atender toda o município, em breve, outros bairros também receberão essas melhorias.

“Aos poucos os serviços estão avançando em todo o distrito. Além dessa ação específica no Chavão, nós estamos com outras paralelas. A iluminação já é uma realidade em Unamar, Florestinha, Santo Antônio, Aquárius, entre outros. A poda de árvores está sendo feita por toda a Rodovia Amaral Peixoto, RJ 106. Estamos levando mais qualidade de vida para os moradores e vamos continuar avançando”, destacou o diretor da Comsercaf de Tamoios, Junior Diniz.

O município conta com canais de atendimento à população. O cidadão pode enviar as demandas de iluminação pública para (22) 99203.7354, se você é morador de Tamoios; e (22) 98183.8637, se for morador do distrito-sede. Os demais serviços podem ser solicitados pelo telefone da Ouvidoria (22) 2648-8907, esse número também é WhatsApp.