Iguaba Grande realiza 10º Torneio de Pesca Desembarcada

A décima edição do Torneio de Pesca Desembarcada de Iguaba Grande acontecerá nos dias 25 e 26 de novembro, na Laguna de Araruama. O evento, organizado pela secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, disponibilizará 40 vagas para pescadores de toda região dos Lagos, com idade mínima de 16 anos.

As inscrições, que já se encontram abertas, podem ser realizadas por meio do preenchimento do formulário ou presencialmente nas secretarias de Agricultura, Abastecimento e Pesca e de Meio Ambiente ou nos comércios Nosso Bazar e PP Pesca e Parafuso. Vale destacar que a inscrição só será validada mediante a doação de 04 kg de alimento não perecível, que serão doados a projetos sociais no município.

O torneio, realizado em duplas, iniciará no dia 25 de novembro, das 14h às 18h, no qual cada dupla terá uma raia de 25 metros para realização da pesca. Serão premiadas, individualmente, as duplas classificadas de 1º ao 3º e a dupla que pegar o maior peixe. A premiação será realizada no dia 26 de novembro, às 9h, em local ainda a ser divulgado.

Segundo o secretário de Agricultura, Vagnei Lessa, o principal objetivo do evento é promover a pesca esportiva e a consciência ecológica na cidade. “Estamos trabalhando para preparar um grande evento para reunir as famílias, amigos e pescadores das várias modalidades existentes em um dia especial”.