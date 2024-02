Búzios abre inscrições para novas modalidades esportivas

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Lazer e do Esporte, retomou as atividades esportivas nesta segunda-feira (19). Aulas de futebol, futsal, vôlei, capoeira, jiu-jitsu, futevôlei e natação estão disponíveis nas praias, praças e oito escolinhas.

Já estão abertas as inscrições para novas modalidades, como surf, basquete, vela, canoa havaiana e skate. Para participar, é preciso ter entre 7 e 17 anos. Os interessados devem se dirigir à sede da Secretaria de Lazer e do Esporte, portando foto 3X4, cópias de CPF e RG do responsável, certidão de nascimento, comprovante de residência atual, cartão do SUS, comprovante de matrícula escolar e atestado médico de aptidão.

A Secretaria de Lazer e do Esporte fica localizada na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, nº 844, sala 1, Vila Caranga. O horário de atendimento é de 8h às 11 e de 14h às 17h.