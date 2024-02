O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 19

Búzios

O ex-prefeito de Búzios, Alexandre Martins, desmentiu o prefeito interino Rafael Aguiar e negou que tenha deixado um rombo nas contas públicas de R$ 75 milhões. Alexandre Martins garantiu que deixou R$ 86 milhões em caixa.

Cabo Frio

A piscina do antigo Hotel Acapuco, na Praia do Forte, será aterrada e um muro demolido esta semana pela prefeitura. O objetivo é evitar acidentes e a proliferação da dengue. A piscina tem acumulado água de chuva e o muro se tornou um ponto de acúmulo de lixo. Localizado no Braga, o terreno é cautelado pelo IPHAN e tem sido alvo de inquérito do Ministério Público Federal para demolição, remoção dos entulhos e recuperação da área.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia será o entrevistado do Programa Bom Dia Litoral, desta quinta-feira (22) de Fevereiro. O moço promete responder todas as perguntas do programa.

Araruama

A luta contra o Aedes Aegypti continua em Araruama. Nessa sexta-feira, 23, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Obras , vai realizar o Dia D contra a dengue em outros dois bairros, no Areal e Ponte dos Leites. A ação vai ser realizada das 08h às 17h. Os agentes de saúde vão visitar as casas e além de orientar os moradores, vão verificar e eliminar possíveis criadouros do Aedes Aegypti, como pneus, calhas e até um simples pratinho de vaso, onde possa haver água parada. Além disso, nos locais onde já existem focos e larvas do mosquito, será realizada a pulverização com inseticidas. Já os profissionais da Secretaria de Obras vão realizar a limpeza e retirada de entulho e lixo dos quintais, que também podem se transformar em criadouros do Aedes Aegypti.

Arraial do Cabo

Cerca de mil metros quadrados de vegetação foram consumidos ontem (18) por um incêndio de pequena proporção nas proximidades do bairro Caiçara. As chamas foram prontamente controladas pelo Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo, em colaboração com a equipe distrital que atua no posto fixo do bairro. Utilizando técnicas de abafamento e mochilas equipadas com água, a ação foi realizada em menos de 1h, evitando danos mais extensos à área. As causas desse incidente estão sendo investigadas pela Secretaria do Ambiente e Saneamento. Denuncie crimes ambientais através do número WhatsApp (22) 99936.1255.

Iguaba Grande

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação, inaugurou, na manhã desta sexta-feira (16), a tão esperada Creche Municipal Ezilar Maria Rodrigues, localizada no bairro Vila Nova. A unidade, aguardada pelos moradores há cerca de oito anos, atenderá cerca de 100 alunos, com faixa etária de 6 meses a 3 anos, em período integral nos anos de escolaridade: creche 1, creche 2, creche 3 e creche 4. O prédio, construído com verba própria, é todo climatizado, contendo cinco salas de aula e uma sala de recursos, além de um jardim sensorial para desenvolvimento de habilidades dos alunos e parquinho.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, segue com a construção da nova UBS do bairro Boqueirão. A nova Unidade Básica de Saúde, que está sendo erguida na esquina da Avenida Nossa Senhora de Nazareth com a Rua Carlos Helio Vogas da Silva, atenderá aos moradores do bairro e redondezas. A unidade contará com amplas salas de vacina, curativos, esterilização, inalação, procedimentos, coleta de exames, atividades coletivas, 8 consultórios médicos e 2 consultórios odontológicos, além de playground para as crianças, bem como todas as áreas administrativas, num total de 720 m2 de área construída. Terá novos equipamentos para atendimento ao paciente, mais conforto e novas especialidades médicas, além de atendimento odontológico, coletas para exames laboratoriais, vacinas e acompanhamentos para diabéticos, hipertensos, gestantes (pré-natal) e recém-nascidos. A UBS também contará com equipes de Agentes Comunitários de Saúde, que trabalharão preventivamente com visitas e atendimentos domiciliares às famílias cadastradas dos bairros de atuação, e Médicos de Saúde da Família, que visitarão os pacientes que não podem ir à unidade de saúde.