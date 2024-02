Iguaba Grande conta duas novas escolas reinauguradas

Com cerimônias abertas, realizadas nesta sexta-feira (16), o Prefeito, Vantoil Martins, acompanhado do secretário de Educação, Jales Lins, do Chefe de Gabinete, Fábio Costa, autoridades municipais e moradores, realizou, na parte da manhã, a entrega da nova Creche Ezilar Maria Rodrigues e, na parte da tarde, a reinauguração do novo prédio da E. M. Profª Maria Lúcia de Oliveira Costa.

A Creche Ezilar Maria Rodrigues, localizada no bairro Vila Nova, atenderá cerca de 100 alunos, com faixa etária de 6 meses a 3 anos, em período integral nos anos de escolaridade: creche 1, creche 2, creche 3 e creche 4. O prédio, construído com verba própria, será todo climatizado, contendo cinco salas de aula e uma sala de recursos, além de um jardim sensorial para desenvolvimento de habilidades dos alunos e parquinho.

Já no bairro Centro, a E. M. Profª Maria Lúcia de Oliveira Costa será reinaugurada para atender cerca de 600 alunos em dois turnos de Ensino Fundamental 2 (6° ao 9° ano). O prédio, que passou por obras de reforma e ampliação, conta atualmente com nove salas de aula, espaço de eventos, memorial, sala de recursos para alunos de inclusão, cinema, biblioteca, salão de jogos, quadra de esportes, refeitório e elevador para PCD, além de auditório com capacidade para 50 pessoas.

“O primeiro passo para termos uma cidade melhor é investir em Educação e, nesse sentido, estamos fazendo melhorias em todas as escolas municipais. São mais duas unidades com grande estrutura para atender, de forma digna, os nossos alunos da creche e do Ensino Fundamental. O que temos aqui é um trabalho sério, de pessoas capacitadas e que amam a nossa cidade”, declarou o prefeito, Vantoil Martins.

Dando continuidade à fala do Prefeito, o secretário de Educação, Jales Lins, completou: “O que estamos entregando são unidades com alta tecnologia voltada ao aprendizado, equipadas com jardim sensorial, espaço multimídia, sala de cinema e muito mais. Lembrando que, aos poucos, estaremos reformando todas as unidades do município para o mesmo padrão”, afirmou Jales Lins.