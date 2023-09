Búzios é a primeira cidade da Região dos Lagos a ter duas praias certificadas pelo Programa Bandeira Azul para temporada 23/24

Nesta terça-feira (26), as praias do Forno e Azeda/Azedinha, em Búzios, receberam a aprovação do Júri Internacional para a certificação do selo de qualidade ambiental Bandeira Azul. A península buziana é a primeira cidade da Região dos Lagos, a ter duas (02) praias certificadas pelo Programa Bandeira Azul para a temporada 23/24, e em todo o Estado, somente Búzios e a capital Rio de Janeiro obtiveram esta conquista.

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Ambiente e Urbanismo cumpriu todos os 34 critérios específicos exigidos pelo Programa Bandeira Azul, para a temporada 2023/2024. Pela primeira vez na história da cidade, a praia do Forno, obteve a certificação, ano passado para a temporada 2022/2023, e este ano, o município, além de pedir a renovação da mesma, também inscreveu na fase piloto do programa a praia da Azeda/Azedinha.

A conquista, reflete o compromisso da Gestão, com o meio ambiente e o turismo sustentável. De acordo com o secretário do Ambiente e Urbanismo, Evanildo Nascimento, em menos de três anos o município conquistou duas praias com o selo de qualidade ambiental. “Agora, a praia Azeda/Azedinha, é aprovada oficialmente pelo júri internacional, como Bandeira Azul, e a praia do Forno, também teve seu selo renovado. Tenho muito orgulho de dizer que a gestão Alexandre Martins, conseguiu em menos de três anos, aprovar duas praias Bandeiras Azuis, no município. Estamos qualificando nossas praias pelo víeis ambiental, pela qualidade de água, pelo plantio, pela educação ambiental, estamos avançando bastante”.

O selo de qualidade ambiental Bandeira Azul precisa ser comprovado anualmente para que a bandeira permaneça hasteada.

No total, 42 locais receberão as bandeiras na cerimônia de entrega nacional, que ocorre no dia 27 de outubro, em evento presencial na Tedesco Marina, em Balneário Camboriú/SC. Neste ano, a temporada Bandeira Azul Brasil inicia no primeiro dia de novembro. Na ocasião, além da entrega das bandeiras, serão anunciados os vencedores do prêmio Destaques em Educação Ambiental. O hasteamento da bandeira deverá acontecer até no máximo dia 15 de dezembro e, uma inspeção poderá ser agendada antes do hasteamento.

A Bandeira Azul é um reconhecimento internacional concedido a praias e marinas que atendem aos mais rigorosos padrões de qualidade ambiental, segurança, educação e gestão. A certificação não apenas realça a qualidade das praias e marinas, mas também promove o turismo sustentável, contribuindo para o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente.

Neste ano, o Júri Internacional do Programa Bandeira Azul contou com a participação de organizações internacionais renomadas, como a FEE – Foundation for Environmental Education; IUCN – International Union for Conservation of Nature; UNESCO – United Nations Educational Scientific and Cultural Organization; EUCC – European Union for Coastal Conservation; European Environment Agency; UNEP – United Nations Environmental Program; WTO – World Tourism Organization; WHO – World Health Organization; ILS – International Life Saving Association; ICOMIA – International Council of Marine Industry Association; ENAT – European Network for Accessible Tourism e WCA – World Cetacean Alliance.