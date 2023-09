Marinha alerta para ondas de até 3 metros em Arraial do Cabo

A Marinha lançou, nesta quarta-feira (27), um alerta de ressaca com possibilidades de ondas até 3 metros chegando a Arraial do Cabo. O aviso tem validade entre amanhã e sexta-feira, por isso, fique alerta!

O tempo segue instável e a Defesa Civil e o Grupamento Marítimo de Arraial do Cabo fazem as seguintes recomendações à todos os turistas e frequentadores:

🚩 Respeitar as sinalizações dos guarda-vidas e bandeiras vermelhas;

🚫 Evitar o banho de mar em áreas que estejam em condições de ressaca;

🚫 Evitar a prática de esportes no mar;

🚷 Não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca;

🚫 Os pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca;

🚨 Não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Grupamento Marítimo