Artesanato de Arraial do Cabo em exposição na ABAV

Algumas das histórias mais interessantes sobre Arraial do Cabo ganharam vida através das mãos de artesãos locais. Pessoas como o Sr Arino, o Sr Paulo, o Sr Arildo e dona Rosalie. Juntos, eles imortalizam nossa cultura em belíssimas canoas, bolsas, quadros e muito mais.

Esse trabalho está em exposição na ABAV Expo.

Cada obra é uma narrativa contada por meio de cores vibrantes, formas delicadas e texturas que parecem carregar a essência do mar. Nossa essência.

Por isso, se você estiver explorando o evento, sugerimos uma visita ao espaço “Vivências do Rio”, localizado no estande da Costa do Sol dedicado a Arraial do Cabo, no pavilhão 4 do Espaço Rio Centro de Convenções.

A Abav Expo é o maior evento do setor de turismo na América Latina. O evento reúne mais de 2 mil marcas e acontece até a próxima sexta-feira (29), no Rio de Janeiro.