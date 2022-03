Búzios recebe nesta terça-feira o primeiro Transatlântico após a retomada da temporada de cruzeiros 2021/2022 

Búzios receberá nesta terça-feira (08) o primeiro navio turístico, após a retomada da temporada 2021/2022. O MSC Seaside chegará na península buziana, no Píer do Centro, às 8h, com 2.900 passageiros, 70% de sua capacidade e permanecerá até às 18h. A capacidade normal é de 4.130 turistas.

Na quarta-feira (09), será a vez do MSC Preziosa aportar no balneário mais charmoso do Estado do Rio de Janeiro, das 8h às 18h.

De acordo com o secretário de Turismo do município, Dom de Búzios, neste mês de março a cidade receberá oito (08) navios de turismo, com uma média de 2.900 turistas cada embarcação, duas a três vezes por semana. “São mais de 23 mil turistas mantendo nossa economia aquecida, logo após o carnaval. Este é um momento muito importante para fomentar não só o município, como o estado todo”.

Os protocolos sanitários, incluem testes negativos antes do embarque, testes regulares da tripulação, restrição a entrada de pessoas não vacinadas e distanciamento social.