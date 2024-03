Marinha emite alerta de ressaca para Arraial do Cabo

A Marinha emitiu um alerta para a previsão de ressaca na faixa litorânea dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, ao norte de Santos (SP) e ao sul de Arraial do Cabo (RJ), com ondas de direção Sudoeste a Sudeste e altura de até 3 metros, entre a tarde do dia 22 e a madrugada do dia 24 de março.

A Defesa Civil recomenda as seguintes medidas a todos os turistas e frequentadores:

Respeite as sinalizações dos guarda-vidas;

Evite nadar em áreas sujeitas a ressacas;

Não pratique esportes no mar;

-Evite permanecer em mirantes à beira-mar ou em locais próximos durante períodos de ressaca; Os pescadores devem evitar navegar durante tais condições;

Não se arrisque entrando no mar para resgatar vítimas de acidentes; ao invés disso, contate imediatamente os guarda-vidas.

Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou via WhatsApp no número 22 98123-1182.