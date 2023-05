Búzios terá ação social “Carreta do Trabalhador”

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, realizará durante os dias 9 e 10 de maio, a Ação Social “Carreta do Trabalhador” – unidade do Sine Móvel com 60 metros quadrados, instalações modernas e adaptadas e 13 guichês com capacidade para atender mais de 300 pessoas.

A ação acontecerá na Praça Tia Uia, ao lado do INEFI, das 10h às 15h e contará com os seguintes serviços: