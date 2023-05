Prefeitura de Cabo Frio anuncia aumento salarial para professores da Rede Municipal de Ensino

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, anunciou na tarde desta terça-feira (2), uma readequação nos salários dos professores da Rede Municipal de Ensino da cidade, adaptando os valores ao piso nacional. Serão adequados os salários para os cargos de docente I efetivo; docente I contratado, e docente II contratado. Os professores no cargo de docente II efetivo já recebem 32,93% acima do piso.

A folha salarial da Educação chegará a R$ 23.532.872,10, se comparada com a folha de abril de 2023, abrangendo 6.849 servidores e atendendo 32.954 alunos em todo o município de Cabo Frio. Segundo o prefeito José Bonifácio, a readequação é uma forma de valorizar o trabalho dos professores e reconhecer a importância do papel que eles desempenham na educação do município.

“Nosso compromisso com a educação é sério e estamos trabalhando incansavelmente para oferecer melhores condições de trabalho e salário para os nossos servidores. A partir deste mês de maio estaremos adequando o salário dos professores, que é uma reivindicação de todo o Brasil, e vamos continuar conversando e negociando melhorias”, afirmou o prefeito.