Guarda Ambiental de São Pedro da Aldeia realiza operação de fiscalização do defeso de crustáceos

A Guarda Ambiental de São Pedro da Aldeia realizou, na terça-feira (02/05), uma operação de fiscalização e combate à pesca ilegal na Lagoa de Araruama, com o objetivo de garantir o defeso de crustáceos no município. Os agentes ambientais inspecionaram diversos pontos de desembarque de pescado na cidade. A ação contou com o apoio de agentes da Guarda Civil Municipal e do 25º Batalhão de Polícia Militar. Não houve apreensões registradas durante a ação.

A operação teve início na Ponta da Areia, no bairro Boqueirão, e avançou para os bairros Porto da Aldeia e Mossoró, passando pelos ranchos de pesca do Camerum. O objetivo do Defeso – período estipulado por lei em que a pesca é proibida na Lagoa de Araruama – é garantir a reprodução das espécies nativas sem interferência humana, como a pesca. Ao fim dos três meses de Defeso, os pescadores podem contar com um pescado farto e de qualidade.

Foto: Divulgação/PMSPA

NOVO DEFESO DO CAMARÃO

O período de Defeso do camarão passou por alterações e agora acontece de 1º de abril a 30 de junho. A mudança, publicada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, visa proteger a época de recrutamento do animal e possibilitar a pesca artesanal na Lagoa de Araruama quando os camarões estiverem maiores. Antes, o período de defesa era o mesmo dos peixes, de 1º de agosto a 31 de outubro.