Cabo Frio integra Conselho Gestor do Geoparque Costões e Lagunas do Rio de Janeiro

Cabo Frio é conhecida por suas belas praias, mas nem só de praia a cidade se destaca. O município vem realizando desde 2019 eventos sobre a rica geodiversidade da região. E agora a cidade é representante de quatro municípios da região na preservação de seus patrimônios naturais. O Conselho Gestor do Geoparque Costões e Lagunas do Rio de Janeiro foi formado para reforçar o compromisso com a valorização e conservação da sua riqueza geológica e buscar o reconhecimento e certificação internacional.

O Conselho Gestor é formado pela Comissão Temática do Geoparque, onde é dividida por Diretoria Executiva, Assessoria Científica, Câmara Setorial e Grupo Municipal, sendo este último formado por quatro grupos municipais. Cabo Frio integra o Grupo 2, representando as cidades de Cabo Frio, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios e São Pedro da Aldeia (CONDETUR da Costa do Sol).

O biólogo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Marcos Felipe Vargas é o representante oficial do Grupo 2 e integrante da Câmara de Geoconservação, onde atua como membro do conselho. E a Diretora de Ecoturismo da Secretaria de Turismo Esporte e Lazer Mônica Teixeira de Aguiar compõe a Câmara de Turismo e Comunicação, representações que demonstram o engajamento do município nas questões geológicas.

A criação do Conselho Gestor que institui a Comissão Temática do Geoparque Costões e Lagunas do RJ é um passo fundamental para o reconhecimento do local como Geoparque mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura (UNESCO) onde já conquistou o título de Geoparque Mundial Aspirante. Os Geoparques da UNESCO são áreas geográficas únicas e unificadas onde os sítios e paisagens com significância internacional são geridos com um conceito holístico de proteção, educação e desenvolvimento sustentável.

Cabo Frio possui um patrimônio geológico singular, com rochas datadas de aproximadamente 2 bilhões de anos. Esse legado histórico representa um verdadeiro tesouro natural, uma memória da terra! Onde cada formação conta uma história única sobre a evolução do nosso planeta. Porém o Geoparque não é só sobre geologia, e sim a integração deste patrimônio geológico com as pessoas que estão inseridas nestes territórios fomentando a história e culturas locais.

O Geoparque Costões e Lagunas do Rio de Janeiro, é desenvolvido por diversas mãos, dentre elas, universidades, prefeituras e sociedade civil organizada. Engloba Cabo Frio e outros 16 municípios da região, cada um com sua própria riqueza geológica a ser preservada e valorizada, compreende áreas de interesse científico, didático-pedagógico, turístico, histórico, pré-histórico e ecológico.

Alguns exemplos de locais de preservação geológicas de Cabo Frio são: o Morro da Guia, Fazenda Campos Novos, Sítio Arqueológico do Itajuru, Praia das Conchas, Lagoa de Araruama, Campos Dunas do Peró, Paleolaguna da Reserva Tauá e mais.