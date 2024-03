Cabo Frio ganha unidades móveis da Escola Firjan Senai com cursos profissionalizantes gratuitos

A Escola Firjan Senai inaugurou duas unidades móveis para oferta de cursos profissionalizantes gratuitos em Cabo Frio, nesta quarta-feira (13).

A ação é oferecida em parceria com o Colégio Estadual Miguel Couto, onde as unidades estão instaladas, na Av. Treze de Novembro, 51. A medida ocorre por meio de um acordo de cooperação técnica estabelecido entre a Firjan, através da gestão no Leste Fluminense, e a Secretaria Estadual de Educação.

Serão oferecidas mais de 300 vagas em cinco áreas de formação em 2024. As primeiras turmas já começaram a estudar, mas há vagas para o mês de junho. Os interessados já podem fazer o cadastro reserva, de forma presencial, diretamente nas unidades móveis.

A iniciativa faz parte do planejamento de expansão das ações da Firjan na Região dos Lagos, estando entre os objetivos principais, atender a necessidade de qualificação de mão de obra para a região.

“Conseguimos trazer para esse espaço duas unidades móveis da maior importância: uma de panificação, que é um setor com grande demanda de mão de obra qualificada em todo o Brasil e a outra de Informática, também de grande relevância para a formação em TI. Essa é uma oportunidade única para esses alunos que, paralelo à educação regular, terão uma profissionalização, com o certificado do Senai, de alto valor e empregabilidade no mercado”, destacou o 1º vice-presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano, que inaugurou as instalações ao lado da superintendente de Projetos Especiais da Secretaria de Estado de Educação, Cristina Silveira.

Durante a inauguração, Luiz Césio Caetano também anunciou a nova unidade Firjan Senai Sesi em São Pedro da Aldeia, com previsão de inauguração ainda no primeiro semestre deste ano.

“Já iniciamos a construção da unidade fixa que terá 3 mil m2, onde teremos um programa de formação de mão de obra para atender a demanda da sociedade e da indústria”, ressaltou o 1º vice-presidente da Firjan.