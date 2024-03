Praia Grande, em Arraial do Cabo, receberá Festival da Lula na Semana Santa

Prepare-se para se deliciar com uma variedade incrível de pratos, incluindo lula à dorê, strogonoff de lula, pastel, escondidinho e muito mais. Com mais de 100 opções de pratos à base de frutos do mar, o Festival da Lula 2024 será realizado na Orla da Praia Grande durante a Semana Santa, de 28 a 31 de março. Os pratos estarão disponíveis por um valor fixo de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) cada.

Além das delícias gastronômicas, o evento contará com uma trilha sonora especial, com 2 palcos e mais de 10 atrações cuidadosamente selecionadas para garantir uma experiência incrível. E para os pequenos, uma área kids cheia de diversão estará disponível (consulte os valores no local). Fique atento, pois a programação completa será divulgada em breve. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum detalhe!

No dia 28, o evento terá início às 18h e seguirá até às 00h. Nos dias 29 e 30, as atividades começam às 13h e se estendem até às 00h. Já no domingo, dia 31, a programação terá início às 13h e encerrará um pouco mais cedo, às 23h. Aproveite para planejar um passeio em família e venha saborear o melhor da culinária cabista!

Este ano o Festival da Lula será organizado e produzido em parceria pela Associação de Pescadores de Arraial do Cabo (APAC) e pela Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio das Secretarias de Turismo; Governo & Eventos.