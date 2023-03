Cabo Frio: Homem com anotações criminais é assassinado no bairro São Cristóvão

Um homem foi morto a tiros na noite deste domingo , dia 26, no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio. A vítima foi identificada como Flavio Conceição Fernandes, de 25 anos, conhecido como Bigu.

Segundo informações, o crime aconteceu na Rua Marquês de Olinda. A polícia foi acionada para a ocorrência e o corpo do rapaz removido para o Insituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e, até o momento, não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Flávio possuía anotações criminais, sendo uma por tráfico de drogas e cumpria pena em regime semiaberto. Flávio, no momento de sua morte, estava em posse de mais de 1.500 buchas de maconha.



As drogas estavam, em um terreno baldio e Flavio ao ver os policiais, correu deixando toda a maconha para trás, as drogas foram apreendidas na Rua Marques de Olinda. mesmo local onde Flávio foi morto por criminosos fortemente armados com 10 tiros na cabeça. De acordo com a Polícia Civil, Flavio foi cobrado pela drogas que havia perdido e mediante uma discursão, ele foi executado no meio da rua.