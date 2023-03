O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 27

Cabo Frio

Na última sexta-feira (24), o vereador Davi Silva recebeu em sua residência o prefeito José Bonifácio e a primeira dama Ana Valadão. O vereador que estava acompanhado de sua noiva, Camila Saraiva, ofereceu um belo jantar para o casal. O Sombra tenta descobrir qual foi tema principal da noite.

Arraial do Cabo

O Cabo tá pegando “fogo”, foi o que disse um cabista nesta manhã de segunda-feira(27). O motivo seria o rompimento político do ex-prefeito, Andinho e o prefeito, Marcelo Magno. A galera do prefeito diz foi Andinho que partiu. Já Andinho que contratou o advogado Davi Figueiredo fala que não dá mais para caminhar com Marcelo Magno. Os fofoqueiros de plantão, estão perguntando como vão ficar as “preas”? Coisa da política do Cabo.

Iguaba Grande

O vereador Junior Bombeiro tem andado tanto que acabou contraindo uma virose. Segundo informações, moço está em casa se recuperando. Melhora para o nobre edil.

Araruama

Ninguém está mais feliz em Araruama do que o vereador Elói Ramalho. Agora como grande “soldado” da prefeita, Lívia de Chiquinho, Elói, vai ocupar a vice liderança da Câmara e já prometeu honrar o cargo. “Vai é tua, Elói Ramalho.”

Búzios

No próximo sábado, a partir das 8h, acontece o Campeonato Brasileiro de Va’a Maratona 2023 – Etapa Clube Aretê Búzios. A prova terá largada na Praia de Manguinhos e chegada na Sede Praia do Clube Aretê, e irá determinar o melhor atleta da categoria no ano de 2023. A competição já conta com 300 inscritos e é uma das seletivas para o Panamericano, que acontecerá no Brasil em novembro. Considerada bastante desafiadora e técnica, a prova será realizada em mar aberto. Para o corpo técnico de juízes o formato contribui para que seja selecionado o melhor atleta tanto em técnica e habilidade físico na canoa, além da capacidade psicológica.

São Pedro da Aldeia

O secretário de Serviços Públicos de São Pedro foi a sensação dos eventos de Esporte neste final de semana. Raimundo, correu no sábado os 5km e marcou sua participação na Canoa Havana, no dia de ontem. Só que seu colega Claudio Viviane está falando que Raimundo foi o último a chegar e ainda rebocado por um jet-ski. Será que é intriga?