O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 29

Búzios

O recurso dos vereadores Gugu de Nair e Rafael Braga contra decisão da justiça de Búzios que cassou o mandato dos dois por fraude a cota de gênero do DEM, nas eleições de 2020, está na pauta da sessão de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral de amanhã, marcada para às quatro da tarde pelo sistema de videoconferência. A ação se baseia na candidatura de Tatiana de Souza Silveira Campanário que obteve apenas um voto, fez campanha para a candidata Cintia Coutinho e apresentou movimentação financeira de campanha irrisória de apenas R$130 do fundo partidário. As candidatas Cristina Silva Santos e Darlete Ferreira de Almeida, também obtiveram votação inexpressiva nas urnas, respectivamente seis e sete votos. O processo tem como relator o desembargador Ricardo Perlingeiro. Caso o recurso seja negado os vereadores serão afastados do cargo imediatamente.

Saquarema

Dilsinho, João Gomes, Raí Saia Rodada e Mari Fernandez são as grande atrações do Saquarema Country Fest, que acontece de quinta a domingo, no Parque de Exposições Marcos Catharino de Souza Junior, no distrito de Sampaio Corrêa. A maior festa Country da região será aberta, na quinta-feira, pelo cantor e compositor João Gomes, dono de sucessos como “Meu Pedaço de Pecado” e “Se For Amor””. Na sexta, o show fica por conta de Raí Saia Rodada, um dos maiores nomes do forró nacional, dono do hit “Amor de Rapariga”. No sábado, quem sobe ao palco é o cantor Dilsinho, a revelação do Pagode Pop Romântico que tem uma lista de sucessos entrele eles “O Cara Certo” e “Diferentão”. Mari Fernandez fecha com chave de ouro no domingo cantando “Amor Impossível” e “Dizem que sou Louca”, Além dos shows, haverá parque infantil e de alimentação.

Cabo Frio

A Praia das Conchas está interditada nesta segunda e terça-feira para demolição dos quiosques por determinação da justiça e para retirada das cancelas no acesso a praia conforme recomendação do Ministério Público Federal. A interdição visa manter a segurança dos envolvidos e o livre acesso do maquinário que será utilizado. A Praia das Conchas permanecerá interditada até a conclusão dos trabalhos e o recolhimento dos entulhos. Durante todo o processo, o acesso de automóveis e pedestres será restrito para garantir a segurança. Hoje é a data limite para desocupação e retirada dos materiais, os serviços serão interrompidos para viabilizar o início das demolições, agendadas para às oito da manhã desta terça-feira. O quiosqueiros que tiverem os quiosques demolidos poderão continuar trabalhando na faixa de areia, utilizando barracas, mesas, cadeiras e guarda-sóis que serão desmontados todos os dias.

Araruama

Os investimentos na Educação Infantil são uma das prioridades da gestão da prefeita Livia de Chiquinho e caminham junto com a geração de trabalho e renda. Nessa segunda-feira, 29, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, inaugurou mais uma unidade do projeto Casa Creche no bairro Areal. A unidade poderá atender até 15 crianças, com idade entre 02 anos e 03 anos e 11 meses. O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 07h às 18h. A Prefeitura vai oferecer o uniforme completo de verão e inverno e o kit escolar a todos os pequenos. Na unidade eles vão ter acesso à Educação Infantil de qualidade, sempre supervisionados por professores e auxiliares, alimentação balanceada, que será elaborada e supervisionada pela Divisão de Nutrição, e recreação apropriada para a idade. Além disso, o projeto também gera trabalho e renda, já que transforma as casas de professoras que antes estavam desempregadas nesses núcleos de creches nos bairros. Por outro lado, os pais que moram nas proximidades agora podem seguir tranquilos para o mercado de trabalho, seguros de que seus filhos estão sendo bem assistidos com todo zelo necessário.

Arraial do Cabo

O campeão mundial da categoria peso-mosca, Alexandre Pantoja, retorna ao Rio de Janeiro neste sábado, dia 4 de maio, para defender o cinturão. Na inesquecível noite de 9 de julho de 2023, em uma emocionante batalha com o mexicano Brandon Moreno, Alexandre Pantoja consagrou-se campeão mundial peso-mosca. Pouco tempo depois, no dia 17 de dezembro do mesmo ano, ele manteve a posse do cinturão após vencer o americano Brandon Royval em uma emocionante disputa. A edição do UFC 301 promete entregar muitas emoções, e você pode acompanhar tudo a partir das 18h30, com transmissão ao vivo na Praça do Cova.

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Saúde, vai participar da Campanha de Vacinação contra a Gripe (Influenza). 25 unidades de saúde da cidade estão imunizando contra a doença viral, em dias e horários específicos. As doses serão aplicadas nas pessoas que compõem os grupos prioritários. No momento da vacinação, o cidadão deverá apresentar o cartão do SUS ou CPF e a Caderneta de Vacinação.

Iguaba Grande

Na próxima quarta-feira (01), terá o Torneio de Futebol Society Wallace Oliveira (Feijão), a partir de 9h, na nova quadra de futebol da secretaria de Esportes em Sapeatiba Mirim. O torneio conta com times da região e será em comemoração ao feriado do Dia do Trabalhador. Escolha sua torcida e vem curtir com a gente!