Cabo Frio participa da 50ª ABAV Expo, maior feira de Turismo da América Latina

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, está participando da 50ª ABAV Expo, maior feira de Turismo da América Latina, no Rio de Janeiro. A secretária da pasta, Paula Pinheiro, e técnicos da secretaria, participam do evento até sexta-feira (29), representando o município cabo-friense. Segundo a organização, está prevista a circulação de mais de 25 mil participantes e a presença de mais de 1.500 marcas expositoras. O evento é promovido pela Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV).

A ABAV Expo reúne os players de destaque do setor e promove a conexão com o principal canal de distribuição do Turismo brasileiro: os agentes de viagens. Inúmeras possibilidades de negócios, fortalecimento de marca e destino, capacitações e a vitrine para lançamentos e novidades. Nesta edição, a ABAV Expo conta com a novidade da AbavTalks, um espaço com seis arenas e mais de 60 apresentações, com o objetivo de capacitar mais de 5 mil pessoas, ao longo do evento.

“A presença de Cabo Frio na Feira Abav Expo50 é uma estratégia crucial para promover e expandir o potencial turístico da região. Nossa participação no evento tem como foco a divulgação, parcerias, conhecimento de mercado, fortalecimento do destino, capacitação e aprendizado, promovendo crescimento sustentável e benefícios para nossa cidade”, disse a secretária de Turismo, Esporte e Lazer, Paula Pinheiro.