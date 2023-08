Cabo Frio recebe etapas nacional e estadual de artes marciais no próximo sábado 

A Praça da Cidadania, em Cabo Frio, vai se tornar o centro das competições de artes marciais, no próximo sábado (02). No local, que fica próximo à Praia do Forte, serão realizados dois eventos simultâneos, a etapa nacional do K1 Kickboxing e a fase estadual do campeonato da Federação Nacional de Muay Thai (FNMT), que também contribuirá para o ranking brasileiro dessa modalidade. A partir das 16h, atletas de diversas partes do país vão competir nesses torneios. O acesso ao público para assistir às competições será gratuito.

A etapa do K1 Kickboxing representa um estágio crucial na busca pelos títulos estadual e nacional nesta modalidade. Além disso, os vencedores terão como recompensa a garantia da vaga para o desafio sul-americano, contra lutadores do Chile, programado para novembro, em Iguaba Grande. Esse torneio de kickboxing é sancionado pela WKO Brasil, representante nacional da World Kickboxing Organization (WKO), cuja sede central está na Inglaterra. Por ser ao ar livre, a programação das competições poderá sofrer alterações devido às variações climáticas.

Segundo o diretor nacional da WKO Brasil e presidente da FNMT, Marcelo Cerqueira, além das emocionantes competições de K1 Kickboxing, também vão acontecer confrontos nas etapas estadual e nacional do circuito de muay thai, supervisionados pela FNMT.

Com fases seletivas realizadas em várias partes do país, o objetivo é identificar os lutadores mais talentosos para a disputa do título. No último fim de semana, Juiz de Fora sediou a etapa mineira, e agora é a vez dos lutadores do estado do Rio de Janeiro demonstrarem suas habilidades.

Marcelo Cerqueira, que é o responsável pela organização das competições, em Cabo Frio, destaca a importância do evento para o muay thai.

“Após a primeira etapa da seletiva nacional, realizada em Búzios, seguida pela segunda etapa ocorrida, em Cabo Frio, algumas semanas atrás, decidimos trazer novamente essa etapa do campeonato estadual para a cidade. Esta competição é uma chance de conquistar o título e estamos entusiasmados em proporcionar essa oportunidade aos atletas”, afirma o sensei cabo-friense.

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, está dando todo o apoio necessário ao evento. Gabriel Lima, secretário adjunto de Esporte e Lazer, ressalta que competições como esta, consolidam a cidade como destino para eventos esportivos de renome nacional.

“Nossos esforços estão direcionados para fomentar a prática esportiva na cidade, ampliando gradualmente as opções nas escolinhas e atividades esportivas nos polos. Além disso, estamos apoiando eventos estaduais e nacionais que escolhem Cabo Frio como sede, levando o nome da cidade a outros estados. O grande público presente no evento de muay thai, em junho, reforçou essa tendência, e estamos comprometidos em oferecer o suporte necessário a essa competição adicional.”