Prefeitura de Búzios divulga lista de casais selecionados para o Casamento Comunitário

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, divulgou a listagem de 30 casais que serão contemplados com o Casamento Comunitário, que tem previsão de acontecer ainda em 2023. A relação com os nomes está disponível no Diário Oficial do Município, de número 224, disponibilizado nesta terça-feira (29).

Os casais que estão aptos, dentro do limite de vagas, e que terão seus documentos direcionados ao Cartório de Registro Civil de Armação dos Búzios, devem permanecer atentos a divulgação das etapas seguintes do programa, previstas no Edital.

A data da cerimônia ficará a cargo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda.

O Diário Oficial onde está a relação de casais deferidos pode ser acessado pelo link : https://portal.buzios.rj.gov.br/jornal.php?id=3015

