Inscrição para etapa Búzios do Circuito 25 anos Prolagos termina nesta segunda-feira

As belezas naturais de Armação dos Búzios servirão de cenário para a quarta etapa do Circuito 25 Anos Prolagos, que será realizada no próximo dia 19 de novembro, às 8h, na Praça Santos Dumont, no Centro. A prova de rua terá 5Km de extensão, de corrida ou caminhada. A garotada de um a 12 anos também pode participar da Kids Run. As inscrições terminam nesta segunda-feira (13).

O percurso será composto por trechos a serem percorridos em diferentes locais, incluindo a tradicional e charmosa Rua das Pedras, com pontos de hidratação dos atletas. O evento também contará com aquecimento para os corredores, música para animar os participantes e a apresentação teatral “Prolaguito em Defesa das Águas Claras” para as crianças. Os interessados podem se inscrever pelo link: http://bit.ly/3QK0N8U .

O secretário municipal do Lazer e de Esporte de Armação dos Búzios, Luiz Augusto da Silva Braga, destacou a importância da realização da etapa do Circuito 25 Anos Prolagos no balneário de fama internacional.

“É sempre importante destacar a realização de eventos como esse, para a cidade, por causa da movimentação do turismo e do fomento da economia”, comentou o secretário.

O diretor-presidente da Prolagos, Pedro Freitas, também ressaltou a relevância de mais uma etapa do Circuito, desta vez em terras buzianas.

“Além de expandir pela região a mensagem da promoção da saúde através do esporte, a realização dessa etapa em Búzios é a possibilidade de unificar a celebração dos 25 anos da Prolagos com o próprio aniversário da cidade, neste mês de novembro”.

O evento é organizado pela Seven, com realização da Prolagos e apoio da Prefeitura de Armação dos Búzios, por meio da Secretaria de Lazer e do Esporte. As etapas anteriores, foram realizadas em São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande e Arraial do Cabo, com cerca de 1.400 participantes no total.