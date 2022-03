Câmara de Cabo Frio inicia entrega do Diploma Joelma Fidalgo

Neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Cabo Frio iniciou a entrega do Diploma Joelma Fidalgo. Durante a sessão ordinária, quatro mulheres foram agraciadas com a honraria. Nesta edição, por conta das medidas de enfrentamento à pandemia, a cada sessão, dois parlamentares irão prestar as homenagens.

Logo no início, foi exibido um vídeo em homenagem à Joelma Fidalgo, que faleceu em 29 de agosto do ano passado. “Tia” Joelma, como era carinhosamente chamada, dedicou a vida a causas sociais e à filantropia. Foi fundadora das APAES da Região dos Lagos, do projeto “Idosos com Amor”, presidente das Amigas da Mama, e responsável pela “Casa Família de Apoio ao Deficiente”. Em seguida, a vereadora Alexandra Codeço (REP) entregou o diploma à agraciou a Tania Catarina Lopes, educadora, fundadora do Movimento Mulheres de Cabo Frio e atuante no enfrentamento à violência urbana e contra a mulher. A segunda homenageada foi a Delegada Titular da DEAM Cabo Frio, Drª Valeska dos Santos Garcez. Ela atuou em diversas cidades como delegada, sempre levando um atendimento específico e diferenciado para as mulheres.

A vereadora Carol Midori (DC) entregou o diploma à Maria Teresa Caldara. Na próxima quinta-feira (10), ela também entregará a honraria à Valéria De Oliveira Dantas Céliz. Também estarão presentes as homenageadas dos vereadores Adeir (REP) Novaes e Alexandre da Colônia (DEM).

O Diploma

O Diploma Joelma Pereira Fidalgo foi criado por meio da Resolução nº 1080, de 29 de junho de 2010. A honraria é concedida às mulheres que tenham destaque em alguma atividade em Cabo Frio.

O vereador pode propor a concessão de dois diplomas por ano, que precisa ser aprovada por maioria absoluta. A entrega deverá ser feita durante a semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher.