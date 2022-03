Estádio Barcelão em Arraial do Cabo passará por obras

O Estádio Municipal Hermenegildo Barcelos (Barcelão), em Arraial do Cabo, deverá passar por algumas obras de adaptação, para que possa receber eventos oficiais. Nesta terça-feira (8), foi realizada uma vistoria técnica pelo engenheiro Thiago Braven, responsável por projetos de combate a incêndios do Corpo de Bombeiros.



Ele estava acompanhado da engenheira da Secretaria Municipal de Obras, Juliana Coroa, do Diretor Geral de Esportes e Lazer da Prefeitura, Izaias Júnior, Kekke Morais, administrador do estádio e o chefe do departamento de esportes de auto rendimento, Zumar Massa. O resultado da vistoria será apresentado ao prefeito Marcelo Magno.



Durante a vistoria técnica, foram avaliados aproximadamente 50 itens de segurança, incluindo instalação elétrica e hidráulica, acesso e permanência do público, acessibilidade e outros. A vistoria durou cerca de uma hora e meia.