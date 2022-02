Câmara de São Pedro da Aldeia aprova Projeto de Lei que concede gratificação aos motoristas da Secretaria de Saúde  

Nesta quinta-feira (10), a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade em segunda e definitiva votação, o Projeto de Lei Complementar 0001/2022, que concede gratificação, no valor unitário de R$ 656,00 (seiscentos e cinquenta e seis reais), aos motoristas da Secretaria Municipal de Saúde de São Pedro da Aldeia.

O Projeto de Lei, de autoria do Prefeito Fábio do Pastel (PL), visa a equiparação do valor recebido pelos motoristas da Secretaria Municipal de Saúde, que também fazem jus à gratificação especial pela natureza dos serviços prestados. Para fazerem jus ao recebimento da gratificação, os motoristas devem estar lotados na referida secretaria e trabalharem no transporte e remoção de pacientes.

Durante a sessão, os vereadores Chimbiu (SDD) e Franklin da Escolinha (CIDADANIA) subiram à tribuna para defender a aprovação deste Projeto de Lei. O vereador Chimbiu (SDD) externou sua alegria e satisfação com a aprovação desta gratificação, uma vez que antes e ser membro da Casa Legislativa, ele exerceu a função de motorista de ambulância durante anos.