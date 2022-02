Manifestante é agredido por PM durante protesto em Cabo Frio 

Um morador do bairro Botafogo, em Cabo Frio, foi agredido por policiais militares durante protesto na RJ-106, na manhã de quinta, dia 10.



Segundo Tiago Silva, ele estava saindo de casa quando encontrou com os manifestantes na rodovia e viu duas mulheres sendo atingidas por spray de pimenta pelos militares.

“Comecei a filmar e me pegaram, me espancaram. Três policiais me enforcaram, me colocaram na viatura e rodaram por todo o canto. Pararam no hospital e disseram que eu não poderia falar com ninguém”, conta.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 25º BPM acompanharam a manifestação e, “no local, houve confusão e um homem não acatou ordem dada pelos policiais. A equipe utilizou dos meios necessários para conter o manifestante, que foi encaminhado para a delegacia”.

Ainda conforme a PM, “o comando do 25º BPM abrirá um procedimento interno para apurar as circunstâncias do fato”.



