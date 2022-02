Prefeito de Búzios se reúne com merendeiras escolares do município para discutir melhorias para categoria 

Na tarde de terça-feira (08), o prefeito Alexandre Martins participou de uma reunião com as merendeiras escolares do município para ouvir as opiniões e anseios sobre as demandas da sua área.

Durante o encontro, que aconteceu na escola José Pereira Neves Júnior, estiveram presentes a secretária de Educação, Carla Natália e a Coordenadora de RH Naldia Lopes, para em conjunto com as servidoras, discutirem sobre a extinção gradativa do cargo e traçarem as melhores condições para atingir a valorização da categoria.

De acordo com o gestor, ouvir as demandas é fundamental para se estabelecer uma gestão participativa e consequentemente alcançar êxito nas ações executadas.