O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 31

Cabo Frio

O secretário de Cultura de Cabo Frio, Márcio Lima Sampaio, estima que entre um e dois milhões de pessoas devem passar o carnaval na cidade, número que pode variar, já que a estimativa de público para o réveillon foi superada. O secretário informou ainda, durante coletiva na manhã desta quarta-feira, que a estrutura do carnaval em Cabo Frio e no distrito de Tamoios, contará com cinco trios elétricos, dois caminhões palco e quatro estações de carnaval, além de 350 banheiros químicos, 120 tendas, dois postos médicos avançados e cinco postos da PM. O carnaval cabofriense vai contar com 51 blocos de arrastão, sendo 27 filiados a Associação dos Blocos e Atividades Carnavalescas de Cabo Frio (ABACCAF) . O secretário anunciou também 24 shows de 14 artistas, entre les, Perla, Netinho de Paula, ImaginaSamba e Tiago Soares.

Búzios

Entre os dias 2 e 5 de fevereiro, Búzios será palco do V Festival Odoya, um evento que ocorrerá do bairro Rasa até o bairro Ossos, das 14h às 20h. O Festival é realizado por Filhos de Ase Cantinho da Vovó Maria Conga- Etemy Sirlei d’Iemanja e conta com apoio da Prefeitura de Búzios. Desde 2004, o evento tem sido um veículo para promover ações afirmativas voltadas à população negra de Armação de Búzios. O nome “Búzios” ganha significado como “Os olhos da ancestralidade”, ressaltando a importância do Festival para retratar as relações étnico-raciais, considerando Iemanjá como a Senhora das Águas. O Festival Odoya busca resgatar e fomentar a cultura tradicional de matriz africana, reconectando com raízes em famílias negras e quilombolas.

Arraial do Cabo

As águas cristalinas de Arraial do Cabo têm chamado cada vez mais a atenção dos turistas. Três praias do município foram destaque em uma matéria divulgada pela Casa Vogue Viagem, uma das páginas de revista mais conceituadas do Brasil e do mundo. Com base em uma pesquisa realizada pelo Tripadvisor, a Vogue publicou fotos deslumbrantes das praias que estão entre as 10 melhores do estado do Rio de Janeiro. As Prainhas do Pontal do Atalaia ocupam o 4º lugar, a Praia do Forno está na 6ª posição, e a Praia da Ilha do Farol encerrou o conjunto de praias em 8º lugar. Vale ressaltar que a Praia da Ilha já foi eleita pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) como a praia perfeita do país.

Iguaba Grande

Quem completa mais uma primavera nesta quinta-feira (31) é a senhora Natália Pinho Costa, esposa do chefe de gabinete do prefeito, Vantoil Martins. Segundo o Sombra, vários vereadores amanheceram no portão da casa de Fábio Costa com presentes.

Araruama

Araruama liderou o ranking da geração de empregos na região com a abertura de 2.584 postos de trabalho no ano, apesar de ter registrado em dezembro o fechamento de 114 vagas. Os números são do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado ontem, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Todas as oito regiões do Estado apresentaram saldos positivos em 2023, com destaque para a Metropolitana, o Médio Paraíba e as Baixadas Litorâneas.

Saquarema

Preocupada com os alertas sobre a alta incidência de Dengue em todo o território nacional, a Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem intensificando várias ações para combater a proliferação da doença no município. Em parceria com os equipamentos da Saúde, como as ESFs, Postos de Urgência e Clínica da Mulher, o Programa Municipal de Combate às Arboviroses confeccionou um Plano de Ação para situação epidêmica, com o estabelecimento de local centralizado para recebimento dos casos suspeitos, dotado de suporte básico e avançado de equipamentos e recursos humanos caso necessário. Foi reforçada, ainda, a importância da notificação de casos suspeitos em tempo real, diariamente e estabelecido fluxo de coleta. Na cidade, o índice total de infestação ainda é considerado baixo e a participação da população é fundamental para o combate ao mosquito.