Casa do Artesão de São Pedro da Aldeia recebe apresentações de música instrumental nesta quinta e sexta-feira

Nesta quinta (06/04) e sexta-feira (07/04), às 19h, a Casa do Artesão receberá duas noites de música instrumental com a participação de músicos da Orquestra Sons da Aldeia e convidados especiais. O evento, intitulado “Um Tom Criativo”, vai marcar o início da programação cultural de Páscoa preparada pela Secretaria Municipal de Cultura. As performances dos músicos aldeenses serão abertas ao público.

Na quinta-feira (06/04), a apresentação será conduzida pelos músicos Jorge Rafael Goes (bateria), regente da Orquestra Sons da Aldeia, Thiago Marques (piano), secretário municipal de Cultura, Leandro Márcio (trompete) e Herbert Germano (trombone), professores da Orquestra Sons da Aldeia, além dos convidados Antônio Andrade (contrabaixo) e Victor Andrade (guitarra).

Os músicos executarão um repertório que vai de Standard Jazz a Bossa Nova, incluindo clássicos da música nacional e internacional, como “Cantaloupe Island”, “All Of Me”, “Amazonas” e “Fotografia”, dentre outras. A performance contará, ainda, com a participação especial do músico instrumentista Brendon Miranda (saxofone).

Já na sexta-feira (07/04), o músico e professor da Orquestra Sons da Aldeia, David Estevam (violinista), vai apresentar um repertório de Música Popular Brasileira e da música internacional.

Repertório das apresentações inclui standard jazz, bossa nova e MPB

Foto: Ilustrativa/Divulgação

De acordo com o regente da Orquestra Sons da Aldeia, Jorge Rafael Goes, a proposta é oferecer para a população aldeense mais uma atividade artística musical, explorando o talento dos artistas locais. “Para este primeiro evento, contamos com a participação especial de professores da Orquestra e também de músicos convidados. A ideia do nome, ‘Um Tom Criativo’, tem uma relação direta com a Casa do Artesão e tem como principal objetivo estimular as visitas no espaço, por meio da música”, disse.