Charitas, em Cabo Frio, recebe projeto que une história e arte através da fotografia

A fotógrafa, historiadora e guia de turismo Lu Rocha dará início ao projeto “Água Mãe – Imagens que contam a nossa História”, na Casa de Cultura José de Dome – Charitas, nesta quarta-feira (4). Pela arte da fotografia, o público será levado a conhecer a História da cidade e a formação da diversidade cultural de sua população.

Por meio de deslumbrantes imagens autorais produzidas em Cabo Frio, que serão projetadas, a autora conduzirá o público ao passado e ao presente, utilizando o conhecimento histórico e o encanto da arte fotográfica. A mostra será realizada todas as quartas-feiras deste mês, dias 4, 11, 18 e 25 de outubro, sempre às 19h. A entrada é gratuita.

Para Lu Rocha, o objetivo deste encontro entre o conhecimento, a arte, e moradores e visitantes da cidade, é revelar a importância de nossa História, mostrando as belezas de nossa cidade.

“O projeto surgiu do desejo de unir conhecimento e arte, pois é conhecendo o passado que podemos compreender o presente e assim preservar o que temos de mais rico em nossa natureza e em nossa diversidade cultural. E através da encantadora arte da fotografia, podemos ter outro olhar sobre a nossa cidade e sobre nós mesmos, enquanto moradores ou visitantes, e assim, valorizarmos o que temos de melhor”, destaca a fotógrafa.

O projeto “Água Mãe – Imagens que contam a nossa História” foi contemplado no Prêmio Gilberto Marques de Fomento à Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura.

Sobre Lu Rocha

Lu Rocha é fotógrafa, historiadora e guia de turismo. Há alguns anos, tem se dedicado aos estudos sobre a rica história da Região dos Lagos e a mostrar, através de seu trabalho fotográfico, a exuberância da natureza e a beleza da riquíssima diversidade cultural.

A fotógrafa ficou em primeiro lugar, em 2022, no concurso Conexão Oceano, promovido pela fundação grupo O Boticário e a Unesco, nas categorias júri popular- atividade econômica, com a fotografia “Vem do Mar”, produzida na Praia do Siqueira, que mostra o trabalho dos pescadores locais.