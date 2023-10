Tamoios, em Cabo Frio, tem canal exclusivo para receber demandas de iluminação pública

Tamoios, em Cabo Frio, passa a contar a partir desta segunda-feira (2), com o Disk Iluminação, canal de comunicação da Comsercaf, para a população solicitar os serviços de troca e reparo de lâmpadas nas vias e locais públicos da cidade. Para isso, o cidadão poderá entrar em contato pelo número (22) 9.9203-7354, que também é Whatsapp.

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Na mensagem, o morador deve informar o nome da rua e do bairro, além de um ponto de referência fixo para que as equipes possam atender à solicitação. Não serão respondidos áudio e nem ligação. O número é voltado somente para o recebimento de mensagens, fotos e vídeos com o relato do problema.

O gerente do setor de Iluminação Pública da Comsercaf, Cláudio Gomes, destaca que com o novo canal, a comunicação entre a autarquia e a população de Tamoios ficará mais direta.

“Vai ficar mais fácil para os moradores passarem suas demandas para a Comsercaf. Como o número é somente para Tamoios, os atendimentos certamente vão ganhar agilidade”, explica Cláudio Gomes.

Depois de enviar o pedido, é necessário esperar um prazo de até 24 horas, pois o atendimento é feito por ordem de chegada da demanda. O prazo para solução do problema é de até dez dias úteis.