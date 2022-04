Cicloturismo movimentou Arraial do Cabo no final de semana 

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Turismo e Coordenadoria Municipal de Trânsito e Transporte (COMTRANS), com apoio do Coletivo “Pedala Arraial”, promoveu nos dias 02 e 03 de abril, a recepção e segurança aos cicloturistas que participaram do evento, que marca o lançamento oficial do Circuito de Cicloturismo Costa Do Sol, o maior do país, que abrange serra e mar.

A 1º Coletiva do Circuito de Cicloturismo da Costa do Sol reúne cicloturistas de todo o país, e vai passar por 8 dos 13 municípios da região turística, em aproximadamente 400km de percurso, até o dia 9 de abril. O primeiro dia de pedal do evento, marcou a chegada dos visitantes em Arraial do Cabo.

A Secretaria de Turismo, atenta ao aquecimento do ciclismo durante a pandemia e em busca de formas sustentáveis para promover a visitação à cidade, desde o ano passado tem apoiado e fomentado o projeto @cicloturismocostadosol, e em conjunto com o Coletivo “Pedala Arraial”, sugeriu circuitos alternativos e pontos de interesses locais ao mapa base do projeto original da Associação Ciclística de Cabo Frio (ACICAF), que os cicloviajantes puderam conferir em sua passagem pela cidade.

O evento reforçou o potencial que o circuito de cicloturismo tem em fomentar o comércio local, já que os cicloturistas se hospedaram, se alimentaram e valorizaram pequenos comerciantes da cidade durante o percurso.

A expectativa do município é continuar a promover o cicloturismo através da inclusão de outros eventos do segmento no Calendário Oficial da cidade, e difundir os benefícios que a atividade proporciona à saúde dos indivíduos e ao meio ambiente, além de gerar emprego e renda à nossa população.