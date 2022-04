Arraial do acabo está com inscrições abertas para esportes e atividades físicas

A Prefeitura de Arraial do Cabo, através da Diretoria de Esportes, está com inscrições abertas para aulas de futebol, taekwondo, capoeira, muay thai, jiu-jitsu, ginástica, hidroginástica, treinamento funcional, vôlei e futevôlei.

As inscrições podem ser feitas no Estádio Hermenegildo Barcelos, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Para a matrícula, é necessário apresentar cópia do comprovante de residência, RG, CPF, declaração escolar, foto 3×4 e laudo médico, em caso de comorbidades.

As atividades acontecem por toda a cidade. Consulte no Estádio, que fica localizado no centro de Arraial do Cabo, a modalidade esportiva que melhor se adequa às suas necessidades e aproveite! #viverbeméanossapraia