Cine Tela chega novamente à Iguaba Grande

A parceria com o Governo do estado e por meio da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (FUNARJ) continua em 2024. A Prefeitura de Iguaba Grande exibirá nesta sexta-feira (05), a partir das 18h, na Praça Edyla Pinheiro, o evento Cine Tela FUNARJ, com o filme “Espanta Tubarões”.

O projeto ainda promove muita diversão por onde passa, por meio das projeções gratuitas em uma tela (10m x 4,5), com 500 cadeiras e distribuição de lanches (pipoca e guaraná natural) para o público.

No filme “Espanta Tubarões”, Oscar é um peixe com grandes aspirações. Quando o tubarão Frankie, que tem ligação com a máfia, é morto acidentalmente, Oscar inventa uma história com Lenny, o irmão de Frankie, que foi ele quem assassinou o tubarão. De repente, aclamado por seus irmãos aquáticos, Oscar tem peixes maiores para fritar quando o pai de Frankie, o chefão mafioso Don Lino, despacha seus capangas para rastrear o assassino de seu filho.