Saquarema terá 1ª edição do Festival da Galinha Caipira e terá show o com o cantor sertanejo Luan Severo

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, irá realizar no próximo domingo, 7 de abril, a 1ª edição do Festival da Galinha Caipira.

O evento acontecerá das 09h às 20h, no Parque de Exposição de Sampaio Corrêa, localizado na Rodovia Amaral Peixoto, km 53 e contará com gastronomia, Feira do Produtor Rural, música ao vivo com o cantor sertanejo Luan Severo, oficinas e apresentações culturais.

O festival conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo e da Emater- Rio.