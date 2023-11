Com a onda de calor, vereador de Cabo Frio cria projeto de lei permitido uso de bermudas e sandálias em repartições públicas

O vereador de Cabo Frio, Átila Motta, instituiu um Projeto de Lei que fica autorizado o uso de bermudões, calças, bermudas e similares, na altura do joelho, bem como a utilização de sandálias para os servidores municipais da prefeitura, motoristas de táxis, de ônibus, de vans credenciadas e visitantes durante todo o ano no município de Cabo Frio.

“Vivemos em um município onde o calor se faz presente em diversos momentos do ano, principalmente no verão. Conforme vem sendo amplamente noticiado, ondas de calor intenso estão atravessando todo o país e as temperaturas estão atingindo média histórica.

Meteorologistas estão emitindo o aviso especial de nível laranja para os próximos dias, o que indica “situação meteorológica perigosa”. Este alerta é emitido quando as temperaturas ficam acima da média histórica (climatologia) por períodos de três a cinco dias consecutivos.

A onda de calor extremo exige da população certos cuidados com a saúde”, justifica o vereador.

Com a permissão do uso de roupas mais leves e confortáveis, os servidores públicos poderão se concentrar melhor em suas atividades e assim enfrentar de maneira mais branda as interferências causadas pelo desconforto térmico. Isso pode resultar em maior produtividade e eficiência no cumprimento das obrigações públicas.