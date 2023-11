Dr Carlos Victor lança livro sobre história de Cabo Frio nesta quinta-feira (30)

O médico cabofriense e ex-secretário de turismo, Carlos Victor Mendes lança nesta quinta-feira (30), às 19h, no Charitas, seu primeiro livro, “Abanheém”. São mais de 600 páginas que conduzem a uma viagem por cinco séculos de histórias de Cabo Frio, dos Tamoios até o ano de 2018. A obra é ilustrada com centenas de imagens.



O livro estará a venda durante o lançamento por R$ 80,00 e o leitor que adquirir a obra ganha um cordão com a réplica da Pedra dos Desejos, local sagrado citado na obra. Misto de ficção, história e romance, “Abanheém” é narrado por um personagem que chega à Cabo Frio vindo de algum ponto do universo. O narrador observa, por 500 anos, fatos que revelam a formação da cidade, da região e do povo, com seus acertos e seus equívocos. Carlos Victor diz que o objetivo do livro é levantar discussões sobre o passado e construir um novo futuro.