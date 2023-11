O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 28

Arraial do Cabo

A Agência Nacional de Petróleo, ANP, repassou, na segunda-feira (27), R$120 mi para os municípios da região, referente ao petróleo de novembro, relativos à produção do mês de setembro. Arraial do Cabo recebeu o terceiro maior repasse: R$ 15, 9 milhões.

Cabo Frio

O Conselho do Patrimônio Cultural de Cabo Frio se reúne na tarde desta terça-feira (28), no Charitas, para decidir se aprova ou não a demolição do casarão dos Gagos, no Portinho, para dar lugar a um codomínio, apesar de uma recomendação do Ministério Público para que a votação não aconteça até que a Câmara vote o Projeto que tomba o imóvel. O conselho é formado por doze representantes e está dividido em relação a preservação do casa. Ipahn, INEPAC, Cabo Frio Solidária e a Câmara votam contra a demolição, mas a Secretaria de Cultura e a secretaria de Planejamento devem votar pela demolição da casa. Sergio Nogueira é o representante do Planejamento e Beatriz Tanner da Cultura. O projeto de lei de autoria do vereador Davi Souza, em tramitação na Câmara, tomba o imóvel como patrimônio histórico. O vereador, na justificativa do projeto, diz que o casarão centenário que pertenceu à família Gago faz parte da história da atividade salineira.

São Pedro da Aldeia

Búzios

Iguaba Grande

Araruama

A Abertura do Natal em Araruama aconteceu na Praça Menino João Hélio, no Centro, na última sexta-feira. O evento, que está todo iluminado e ornamentado com cores e luzes natalinas, ficou lotado. A programação foi extensa. Em um grande palco montado na praça se apresentaram os músicos do Quarteto com sax, violino, violoncelo e teclado. Em seguida, muitas gargalhadas com a uma divertida peça teatral: “O Papai Noel sumiu-um conto de Natal”. A festa continuou com a apresentação do cantor Alan Quintanilha, que embalou o público ao som de músicas atuais. Mas o grande momento foi mesmo a entrada triunfal do nosso bom velhinho. O evento deixou a prefeita Livia de Chiquinho e o primeiro ministro Chiquinho da Educação sorrindo de orelha a orelha.