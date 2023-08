Prefeita de Cabo Frio e secretários municipais recebem Associação de Hotéis de Cabo Frio

Com as melhorias para o turismo em pauta, a prefeita Magdala Furtado e os secretários municipais receberam, na manhã desta quarta-feira (30), representantes da Associação de Hotéis de Cabo Frio, em reunião no gabinete do Executivo. Durante o encontro, os hoteleiros entregaram à prefeita um manifesto com reivindicações de melhorias o turismo.

Em cima das solicitações apresentadas, foram debatidos assuntos como reformas dos pontos turísticos, possibilidade de ampliação do número das vagas de ônibus de turismo, novo local para estacionamento dos veículos cadastrados, revisão da rota de circulação dos ônibus, capacitação dos agentes de turismo, fiscalização, planejamento estratégico para o verão 2023/2024, entre outros temas.

Além da chefe do Executivo e representantes da Associação, estiveram presentes na reunião os secretários de Obras e Serviços Públicos, Carlos Augusto Gonçalves; de Turismo, Esporte e Lazer, Paula Pinheiro; de Mobilidade Urbana, Daliane dos Reis Souza; de Direitos Humanos e Segurança, André Magalhães; além do vereador e líder do governo na Câmara, Léo Mendes.

Durante o encontro com a entidade de mais de 30 anos de atuação, a prefeita Magdala destacou a importância do diálogo e da ajuda para estabelecer avanços no turismo cabo-friense.

“Me coloco à disposição para dialogar, ouvir as sugestões e definir melhorias para a hotelaria e o turismo de forma geral. Estamos firmando junto com a Associação conversas que vão resultar em avanços para a alta temporada, tenho certeza que vamos trabalhar de forma conjunta para fortalecer nossa veia turística, já que Cabo Frio vai muito além de sol e mar, é uma cidade de múltiplas possibilidades”, destacou.

O presidente da Associações de Hotéis de Cabo Frio, Carlos Cunha, destacou que, neste primeiro momento, a entidade e os hoteleiros estão apresentando sugestões e também as reivindicações do segmento.

“Representamos os hotéis e mais de 140 guias de turismo de Cabo Frio, viemos nesse primeiro momento nos apresentar e também nos colocar à disposição para ajudar e sugerir. Buscamos esse encontro não apenas pelo segmento da hotelaria, mas por todo o Turismo de Cabo Frio e pelas demandas que precisam ser resolvidas”, destacou o presidente da Associação de Hotéis de Cabo Frio.