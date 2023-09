Convento de Cabo Frio passa por obra de manutenção na área externa

A Companhia de Serviços Públicos de Cabo Frio (Comsercaf) iniciou nesta quinta-feira (31) a manutenção da área externa do Museu de Arte Religiosa e Tradicional (Mart), antigo Convento de Nossa Senhora dos Anjos, localizado no Largo Santo Antônio, no Centro. O local receberá serviços de limpeza e pintura. O trabalho começou com a lavagem da fachada, por isso o atendimento ao público foi suspenso hoje.

Os servidores contaram com auxílio de compressores de alta pressão para retirar toda a sujeira e assim facilitar a adesão da tinta à superfície. O museu também receberá serviço de capina, roçada da grama, varrição e desobstrução de ralos. A montagem do andaime, de 15 metros de altura, que dará suporte ao trabalho será nesta sexta-feira (1º).

Cerca de cinco funcionários da autarquia estão envolvidos na ação, prevista para terminar até a próxima sexta-feira (8). As despesas de manutenção serão arcadas pela própria Comsercaf. No início da semana, a equipe do setor de iluminação instalou refletores no local para melhorar a luminosidade.

O Mart está vinculado ao Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), uma autarquia federal criada pela Lei 11.906 de 20 de janeiro de 2009. Sua preservação é garantida em lei, não apenas em nível municipal pela Prefeitura de Cabo Frio, mas também em nível nacional, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A manutenção será realizada com as devidas autorizações dos órgãos competentes.