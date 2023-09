Professora Rejane Jorge assume a Secretaria Municipal de Educação de Cabo Frio

A professora Rejane Jorge da Silva é a nova secretária municipal de Educação de Cabo Frio. A nomeação dela foi oficializada na manhã desta quinta-feira (31), em publicação no Diário Oficial Eletrônico. Ela assume o lugar de Alessandro Teixeira, que estava interinamente à frente da pasta.

A carreira no magistério da nova secretária começou em 1985, como servidora pública do Estado do Rio de Janeiro. Em Cabo Frio, ela atua na Rede Municipal de Ensino desde 2002, totalizando 21 anos de trabalho. Nesse tempo, Rejane atuou como professora regente, diretora escolar, coordenadora pedagógica e de projetos e dinamizadora de Sala de Leitura. Ela também já trabalhou na Secretaria Municipal de Educação em Tamoios, Cabo Frio, e na mesma pasta, no município vizinho, Casimiro de Abreu.

Além da área educacional, Rejane Jorge também atuou como diretora do Museu Casa de Casimiro de Abreu, localizado em Barra de São João. Ela também trabalhou na coordenação da Escola de Música Maestro Álvaro de Souza, na Fundação Cultural de Casimiro de Abreu.

Logo após a nomeação, a nova secretária começou o dia recebendo representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (Sepe Lagos), para ouvir as reivindicações da categoria. Em seguida ela foi levada pelo chefe de gabinete, Victor Meireles, para a Secretaria Municipal de Educação, onde foi apresentada à equipe e já começou o trabalho.