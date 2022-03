Defesa Civil de Búzios interdita prédio comercial onde ocorreu um incêndio neste domingo 

A Defesa Civil de Búzios foi acionada neste domingo (13) pelo comandante do Corpo de Bombeiro para avaliar os danos causados pelo incêndio ocorrido no prédio comercial, na loja Manguinhos Pet Shopping, em Manguinhos.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Daniel Rezende, no domingo foi realizado o isolamento da área, e nesta segunda-feira (14) numa vistoria mais detalhada, foi constatado um risco potencial de desabamento das paredes do segundo andar.

“Por segurança aos lojistas e das pessoas que transitam pelo local, foi interditado todo o prédio provisoriamente. Em reunião com os proprietários das lojas atingidas parcialmente pelo fogo, foi solicitado para que todos saíssem do estabelecimento e que contratasse um engenheiro responsável, com um laudo mais detalhado, para segurança de todos, explicou o coordenador.