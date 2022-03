O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos  nesta  segunda-feira, dia 14

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Carlos Fabio da Silva, o Fabio do Pastel, terá que explicar ao TCE a contratação, sem licitação pública, da empresa Cunha Paraíso Ambiental. A determinação é da conselheira Marianna Montebello Willeman diante da denúncia de que a empresa, foi contratada por pouco mais um milhão e trezentos mil Reais para construir gavetas e o muro do novo cemitério municipal no bairro Retiro. A denúncia frisa que não existe qualquer caracterização de situação emergencial, ou risco à segurança pública que justifique a dispensa de licitação, pede a suspensão do contrato e apuração do valor do dano causado aos cofres público.

Cabo Frio

O ex-prefeito de Cabo Frio, Alair Corrêa anunciou, numa rede social, que desistiu da pré-candidatura a deputado federal nas eleições de outubro e lançou o nome da filha, Carolina Corrêa. Alair explicou que optou por abandonar a corrida eleitoral depois de ser informado pelo advogado que só conseguiria o registro para a disputa através de liminar diante do vários processos contra ele que tramitam na Justiça. O ex-prefeito afirmou, no entanto, que será candidato a prefeitura em 2024 quando, segundo ele, não precisará recorrer a justiça para conseguir as medidas liminares para disputar as eleições municipais.

Arraial do Cabo

Willdeberg Claudino dos Santos e a buziana Õris Ribeiro do Nascimento venceram, ontem, a Corrida da FAETC. A prova de cinco quilômetros foi disputada em Arraial do Cabo. Eduardo de Brito Ramos chegou em segundo e José Ferreira de Souza Netto em terceiro.

No feminino Aparecida dos Santos foi a segundo colocada e Karen da Silva chegou em terceiro. Todos os inscritos nas 12 categorias ganharam medalhas de participação e os três primeiros embolsaram R$ 500, R$ 300 e R$ 200 Reais. O primeiro cabista a cruzar a linha de chegada foi Beto Filho do Sol, sexto colocado na classificação geral. A próxima corrida da FAETEC está marcada para dia 27, em Tanguá. As inscrições estarão abertas na próxima sexta-feira.

Iguaba Grande

Depois das notícias de o vereador Junior Bombeiro estava querendo assumir a pasta da saúde e que causou grande reboliço em Iguaba, a notícia de última hora é o nobre edil, marcou um almoço com titular da pasta para está segunda-feira (14). Segundo informações, o encontro vai ser para aparar as arestas. Que os dois não saiam da dieta.

Búzios

A fala do secretário de Turismo de Búzios, Dom de Búzios, nas redes sociais e o não comparecimento à reunião que marcou o lançamento do calendário de eventos do município e anúncio das obras para 2022, teria deixado o prefeito, Alexandre Martins, muito triste. Segundo um informante, o prefeito preferiu “degustar ” a situação. Na próxima quarta-feira (17), haverá uma reunião com todos os secretários e vereadores de bancada e um dos assuntos será a falar de Dom de Búzios. Na quinta-feira (18), Dom de Búzios fará um pronunciamento à nação nas redes sociais. Coisa da política.

Araruama

Pelo visto só ser vereador e taxista, não tem dado certo para o vereador Luiz do Táxi. O moço ingressou na carreira artística e já pensa em gravar um Cd. Na verdade para ser vereador tem que ser mais que artista. Sucesso para Luiz do Táxi.