Obras nas escolas de São Pedro da Aldeia recebem acompanhamento do prefeito

O prefeito Fábio do Pastel está acompanhando de perto os últimos detalhes da obra de reforma e manutenção da Escola Municipal Antônio Rodrigues dos Santos, no bairro Porto do Carro. As equipes estão trabalhando a todo vapor na unidade nesta segunda-feira (14). O objetivo é garantir melhorias estruturais, além de conforto e segurança aos alunos e funcionários da escola.

“Acompanho de perto as ações da Educação, porque é uma das prioridades do nosso governo. Na última sexta-feira, tivemos a satisfação de entregar uma obra linda na Escola Manoel Martins, no Balneário das Conchas. Teremos mais um momento especial com a entrega da Antônio Rodrigues e vem muito mais por aí”, celebrou Fábio do Pastel.

Fotos: Divulgação

O trabalho na E. M. Antônio Rodrigues dos Santos envolveu serviços de limpeza e capina, troca de pisos e portas, limpeza de pastilhas e restauração de ambientes, além de reparos estruturais. O prédio também passou por pintura geral, recebendo a nova padronização do governo, nas cores azul e cinza. A obra também buscou sanar os danos causados pelo desgaste natural do tempo e de uso.

Fotos: Divulgação

O prefeito Fábio do Pastel entregará o prédio reformado aos alunos, funcionários e à comunidade escolar nesta quarta-feira (16), às 10h. É importante ressaltar que os serviços de reforma e manutenção chegarão a todas as escolas do município, seguindo um cronograma de trabalho.