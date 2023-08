Defesa Civil de Cabo Frio realiza monitoramento de encostas no bairro Jacaré

Equipes da Superintendência de Defesa Civil de Cabo Frio estiveram no bairro Jacaré, na manhã desta terça-feira (29), para o monitoramento das encostas. Os técnicos estiveram em pontos do Morro do Telégrafo, com o objetivo de verificar a possibilidade de deslizamento de terra. A mesma ação está sendo realizada nos bairros Gamboa, Itajuru e Porto do Carro.

Segundo o superintendente de Defesa Civil, Marcus Dothavio, apesar da grande quantidade de água que está escoando no Morro do Telégrafo, não foi identificada nenhuma movimentação de massa, durante a vistoria desta manhã.



“Se observar algum desses sinais de movimentação do terreno, saia imediatamente da sua casa e avise à Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193”, finaliza Marcus Dothavio.