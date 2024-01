Deslizamento de terra atinge duas casas em Búzios após parte de muro desabar

Após forte chuva, duas casas foram atingidas por um deslizamento de terra depois que parte de um muro desabou na madrugada de domingo (14), no bairro Arpoador, em Armação dos Búzios.

A Defesa Civil do município notificou outros dez imóveis no local. Moradores foram retirados devido ao solo encharcado e risco de deslizamento. Ninguém ficou ferido.



As casas atingidas ficam dentro de um condomínio e a parte do muro que desabou fazia a contenção de uma rua na parte de cima, que leva a outras moradias e também até a trilha da Ponta do Pai Vitório, que um ponto turístico da cidade.

A Guarda Municipal foi acionada para interditar o trânsito. A Secretaria de Obras junto com geólogo do estado do Rio de Janeiro realizam a análise do solo.

“A Prefeitura de Búzios está empenhada em assegurar a segurança da população e tomará todas as medidas necessárias para minimizar os impactos decorrentes deste incidente. Reforçamos o comprometimento e estamos trabalhando arduamente para restabelecer a normalidade na região. Agradecemos a compreensão neste momento delicado e nos colocamos à disposição para fornecer informações adicionais conforme a situação evolui”, disse a Prefeitura em nota.