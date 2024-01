O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 15

Búzios

Um muro desabou sobre duas casas no bairro do Arpoador, em Búzios, na madrugada de ontem, por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade. Cerca de dez residências foram interditadas e os moradores retirados devido ao solo encharcado e o risco de deslizamento. A Guarda Municipal foi acionada para o fechamento do trânsito, enquanto a Secretaria de Serviços Públicos foi chamada para a limpeza do local. Já a Secretaria de Obras junto com geólogo do estado do Rio, iniciaram a análise do solo. A prefeitura, em nota, informou que está empenhada em garantir a segurança da população e tomará as medidas necessárias para minimizar os impactos da ocorrência. A semana começa com sol e algumas nuvens e sem previsão de chuva de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. A máxima chega a 32 graus na quarta-feira. Quinta, sexta e sábado tem previsão de chuva.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo inicia conversa com a Capitania dos Portos para criar um acordo técnico, fortalecendo regras nas áreas náuticas, oceânicas e lagunares. O objetivo é reduzir conflitos entre pesca, lazer e esportes, criando um ambiente mais harmônico. A colaboração entre Prefeitura e Capitania visa garantir a segurança na navegação e para os banhistas, envolvendo compartilhamento de equipamentos e pessoal. Mesmo sem a formalização do acordo, ações imediatas começam na próxima semana, com treinamento para notificações. Isso incluirá áreas como a praia oceânica, com ênfase em embarcações de turismo, e praias lagunares, cobrindo atividades esportivas e motos aquáticas.

Cabo Frio

O vereador Davi Souza ( PDT) anda de olho nos eleitores do ex-prefeito José Bonifácio. Aliás, segundo um componente do PDT, Janio Mendes, também quer o legado do ex-prefeito, para filha Dani Mendes, que é pré-candidata a uma cadeira na Câmara de Cabo Frio.

Araruama

Os atendimentos na área da Pediatria foram ampliados para outros bairros nesse mês de janeiro, através do Programa “Meu médico, Meu bairro”. O atendimento é feito de maneira itinerante, por meio de um ônibus todo equipado. Os bairros contemplados nesse mês de janeiro são: Outeiro, Morro Moreno, Novo Horizonte, Regamé e Educandário. Anota aí os dias da semana e os horários do atendimento em cada uma dessas localidades.

Outeiro: 15 e 22 (segunda-feira)

Local: Escola Municipal Andrade Müller

Horário: 09h às 16h30

Novo Horizonte: 16 e 23 (terça-feira)

Local: Praça Escola Municipal Marcos Heron

Horário: 09h às 16h30

Morro Moreno: 17 e 24 (quarta-feira)

Local: Escola Municipal Bruno Nametala

Horário: 09h às 16h30

Regamé: 18 e 25 (quinta-feira)

Local: Escola Municipal Toninho Senra

Horário: 09h às 16h30

Educandário: 19 e 26 (sexta-feira)

Local: Cidade das Crianças

Horário: 09h às 16h30

É preciso que os pais ou responsáveis levem um documento de identificação da criança, como registro de nascimento ou identidade, cartão do Sus e um comprovante de endereço.

São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca que o ex-prefeito Cláudio Chumbinho está andando com um envelope e quando alguém pergunta o que ele contém responde que é uma pesquisa de intenção de votos. Os curiosos estão querendo ver os números, mas Chumbinho não mostra. Que coisa!

Iguaba Grande

A Prefeitura de Iguaba Grande abre vagas para o Processo Seletivo 01/2024, destinado ao preenchimento de vagas para motorista de ônibus escolar, motorista de caminhão e operador de máquina pesada. São 41 vagas na ampla concorrência e 3 para PCD. Para as vagas, é necessário ter ensino fundamental completo e carteira de motorista categoria “D”, com carga horária de 40 horas semanais. O edital está disponibilizado pelo site oficial iguaba.rj.gov.br e as inscrições serão realizadas exclusivamente via internet no período de 12/01/2024 a 16/01/2024, por meio do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfFERTQfyGlBUoaKrVCeiFta-rGGoMeNEbzArxEFZuyNYARw/viewform

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, torna público o Edital para convocação dos representantes dos blocos carnavalescos a participarem do desfile de Carnaval de 2024, concedendo subvenção social, na forma de patrocínio, aos que preencherem os requisitos legais e editalícios, para a cobertura de despesas e custeio dos blocos. De acordo com o Edital, fica autorizado no exercício de 2024, a concessão de subvenção social, na forma de patrocínio,para cada bloco carnavalesco que requerer a subvenção e preencher os requisitos legais e do Edital.