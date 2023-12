Edição do Bota Fora 2023 promete agitar a Praia do Forte, em Cabo Frio

A edição de 2023 do Bota Fora completa 4 anos e promete ser ainda mais emocionante e desafiadora. Os participantes terão a oportunidade de percorrer os últimos quilômetros do ano em um trajeto incrível, começando na bela Praia do Forte e finalizando no desafiador Morro da Guia, em Cabo Frio.

Com 5km de extensão, a prova será uma verdadeira celebração de cada quilômetro corrido ao longo do ano.

E a subida do Morro da Guia será uma metáfora para os obstáculos que enfrentamos durante o ano, e mostrará o quanto estamos fortes e determinados para alcançar o topo em 2024. Será um momento de superação, onde cada corredor poderá refletir sobre suas próprias conquistas e traçar novos objetivos para o próximo ano.

Além da corrida, o Bota Fora também contará com o tradicional brinde dos atletas e música ao vivo, proporcionando um ambiente descontraído e festivo para os participantes.

Portanto, prepare-se para encerrar o ano de 2023 com chave de ouro, desafiando-se em uma prova única e inspiradora.