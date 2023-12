Rio de Janeiro: Empresário Jacob Barata, o Rei dos Ônibus, morre aos 91 anos

Morreu, na manhã desta quarta-feira, dia 27, aos 91 anos, o empresário Jacob Barata, conhecido como o Rei dos Ônibus. Ele estava internado no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio. A causa da morte não foi divulgada.

Em nota, o hospital lamentou a morte e informou que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes. Jacob Barata foi um dos sócios fundadores do Grupo Guanabara, um dos maiores do ramo de ônibus.

O empresário nasceu em agosto de 1932 na cidade de Belém, no Pará. Com 18 anos, no Rio, iniciou a carreira no setor de transportes. Os negócios da família Barata estão à frente da operação de linhas de ônibus na cidade há mais de 50 anos. Apenas no Rio, a família é dona de 11 empresas de ônibus e contam com cerca de 400 coletivos circulando na cidade.

O filho do empresário, Jacob Barata Filho, também é um dos gestores do Grupo Guanabara. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) em esquema que revelou o pagamento de propina a agentes públicos por empresários do setor de transporte no Rio. Segundo a acusação, ele e outros empresários teriam oferecido vantagem indevida ao ex-governador Sérgio Cabral para beneficiar empresas no setor.